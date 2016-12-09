В Московском зоопарке появился голубой баран

В пятницу, 9 декабря, стало известно, что из зоопитомника на время зимних морозов в Московский зоопарк переехали голубой баран и четыре альпаки.

Об этом официально сообщили сегодня на сайте мэрии столицы. Уточняется, что один самец, две самки, а также детеныш альпаки теперь будут жить на старой территории зоопарка - в вольере, расположенном неподалеку от яков. А вот голубой баран из Гималаев поселился на Турьей горке.

Интересно, что посетителям Московского зоопарка удастся увидеть такое животное, как голубой баран, впервые - ранее его никогда не было в столичном зверинце.