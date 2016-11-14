Интересное мероприятие намечено на середину декабря в столице, где состоится интересная выставка об акулах.

На выставку привезут экспонаты разных видов этих хищных рыб как из музеев, так и из частных коллекций. Их планируется оживить с помощью звуковых эффектов. Представленные экспонаты передают натуральную величину рыб. Можно будет потрогать плавники, зубы и хвосты акул.

Также предполагается создать ощущение нахождения на морском дне. С помощью специальных эффектов будут воссозданы шум воды и запах моря. 3D-проекции позволят создать имитацию плавающих вокруг рыб, сообщает ria.ru.

Также посетители смогут измерить свой рост в акулах и узнать о местах обитания этих хищных рыб с помощью интерактивной карты.