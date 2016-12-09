Российские банки подверглись кибератакам

Стало известно о том, что на пять ведущих банков России, а также ряд предприятий были совершены DDoS-атаки. К счастью, их удалось отразить.

Как сообщил директор центра кибербезопасности "Ростелекома" Муслим Меджлумов, самая долгая из атак продолжалась свыше двух часов. При этом действия хакеров были довольно активными. Атаки достигали более трех миллионов пакетов в секунду, сообщает ria.ru.

Напомним, ранее ФСБ предупреждала, что на российские банки будут совершены кибератаки, организованные иностранными спецслужбами. Они направлены на то, чтобы подорвать финансовую стабильность в государстве. В банках не исключают возможности новых атак, а потому находятся в полной готовности.