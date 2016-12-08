Ученые: чем старше человек, тем полезнее для него кофе

Интересное открытие сделали западные ученые. Они выяснили, что кофеин способен снижать риск развития старческого слабоумия.

К таким выводам эксперты пришли после проведенного исследования. Они наблюдали почти за шестью с половиной тысяч человек на протяжении десяти лет. Всем испытуемым было более шестидесяти лет.

В итоге ученые сделали важное открытие. Они выяснили, что достаточно выпивать в день примерно две чашки кофе, чтобы снизить риск развития нарушений в мозге, сообщает rg.ru.

Пока ученые не уверены до конца, как «работает» кофеин. Однако они предполагают, что он нейтрализует рецепторы, работа которых нарушается с годами в организме людей.