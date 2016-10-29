Ученые выяснили, из-за чего начнется ядерная война

Ученые из университета ООН рассказали, из-за чего произойдет первый ядерный конфликт между США и Россией, а также Пакистаном и Индией.

Это может случиться из-за проблем с доступом к питьевой воде на полуострове Инд. РИА "Новости", ссылаясь на заявление ученых, сообщает, что бассейн реки является настоящей "часовой бомбой", способной взорваться в любой момент. Если это случится, в регионе возникнет дефицит водных ресурсов, что повлечет за собой серьезные изменения в климате.

Другой ученый заявил, что конфликт в сфере водных ресурсов на Индостане серьезно обострился всего лишь месяц назад, когда Индия сообщила о прекращении работы двусторонней Комиссии по реке Инд.