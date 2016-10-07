В сентябре 2013 года чуть не была развязана ядерная война. Причиной могла стать роковая случайность. По общепринятым в мире правилам, если одна из стран проводит испытания оружия, она обязана предупредить об этом ядерные державы. Иначе велик риск, что системы, защищающие государства от ядерного нападения, поймают сигнал и неверно его истолкуют. Тогда руководству стран придется за считанные секунды решить, воспользоваться «ядерным чемоданчиком» или нет.

Однако Израиль, выпустив из акватории Средиземного моря две баллистические ракеты Anchor, решил засекретить свои действия. Ракеты были новой разработкой военных, и они не хотели ее раскрывать, рассчитывая, что за тысячи километров от Средиземного моря никто не заметит случившегося.

Израильтяне не учли, что российские радиолокационные станции нового поколения "Воронеж-ДМ" обладают мощнейшим действием. Они не только защищают границы России, но и контролируют воздушное пространство над половиной мира. "Воронеж-ДМ" засекли израильские ракеты, просчитали траекторию их полета и выяснили, что они не представляют ядерной угрозы.

Израиль попытался все отрицать, но после предъявления доказательств, признал запуск ракет, пишет "Российская газета".