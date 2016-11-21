Ученые: скоро люди превратятся в роботов

На первый взгляд, размышления американского астронома из института, занимающегося поиском внеземного разума, кажутся просто фантастикой. Сет Шостак считает, что с Землей свяжутся не живые инопланетные существа, а роботы.

По мнению ученого, все живые существа стремятся создавать то, что превосходит их способности. Отсюда и компьютеры, которые могут работать лучше людей. Ученый считает, что, таким образом, любая цивилизация со временем отказывается от живого тела и переселяется в механическое, которое не пострадает от болезней и голода. Именно поэтому он предполагает, что инопланетяне выглядят не так, как мы их представляем по фильмам. Они уже роботы, сообщает mk.ru.

Также, по мнению ученого, лет через двести люди тоже превратятся в машины.