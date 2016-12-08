Госдума РФ прокомментировала возможную отмену ЕС виз для Украины и Грузии

В Госдуме РФ прокомментировали сообщение о том, что Евросоюз подписал соглашение, касающееся введения безвизового режима для Украины и Грузии.

Как рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, эта мера является ничем иным, как в своем роде приманкой. Леонид Калашников отметил, что нововведение никак не решит проблемы граждан, проживающих на территории Украины и Грузии. Оно не сможет улучшить их жизнь внутри страны. А на комфортное нахождение на территории ЕС отсутствие необходимости получения визы также никак не повлияет. Ведь людям не предоставят права на трудовую деятельность.

Леонид Калашников также вспомнил Молдавию, с которой Евросоюз установил безвизовый режим ранее. Политик считает, что ничего существенного это гражданам страны не дало.