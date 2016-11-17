ЕС предварительно одобрил отмену виз для украинцев

Государства, входящие в Европейский союз, предварительно одобрили введение безвизового режима с Украиной. Об этом агентству Reuters сообщили источники в дипломатических кругах.

По словам представителя Евросоюза в Словакии Питера Яворчика, данное решение является хорошим сигналом в преддверии саммита ЕС – Украина, который должен пройти в конце ноября. При этом отмечается, что пока украинцы могут рассчитывать только на кратковременное пребывание на территории Европы без оформления визы.

Введение безвизового режима с Евросоюзом киевская власть провозгласила своей приоритетной задачей. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что это поможет решить проблему Крыма и Донбасса. Представители ЕС неоднократно заявляли о скорой отмене виз, однако затем переносили сроки начала действия режима.