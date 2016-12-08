Правительство решило, делать платными аборты в России или нет

В правительстве рассмотрели общественную инициативу, касающуюся исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования в нашей стране. Большинством голосов было решено отклонить петицию.

Напомним, что данная инициатива была размещена в Интернете. Ее подписало свыше ста тысяч человек. Именно такое количество требуется, чтобы обращение рассмотрели на федеральном уровне.

Об отклонении петиции сообщил министр Михаил Абызов. Он отметил, что нельзя принимать «людоедские решения».

Кстати, вопрос абортов уже давно стал спорной темой не только на федеральном уровне, но и среди населения. Минздрав, например, выступает против выведения искусственного прерывания беременности из ОМС. А РПЦ, наоборот, «за». Что касается граждан страны, то опрос показал, что семьдесят процентов населения не поддерживает идею перевода абортов в разряд платных услуг.

По данным статистики, россиянки каждый год делают около миллиона абортов. Наша страна занимает по количеству искусственных прерываний беременности первое место в мире.