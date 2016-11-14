Беременная от отчима школьница намерена сделать аборт

Беременная от отчима четырнадцатилетняя девочка из Санкт-Петербурга решила сделать аборт.

Выяснилось, что во время совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал падчерице. Девочка побоялась рассказать матери о том, что случилось, поскольку отчим постоянно избивал женщину, передает портал Life.

Инцидент произошел, когда мама девочки ушла с младшим ребенком на занятия. Предполагается, что мужчина не раз совершал акт насилия в отношении несовершеннолетней. Девочка не собирается оставлять ребенка и планирует сделать аборт.