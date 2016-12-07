Уровень пенсий может упасть ниже прожиточного минимума

Важную презентацию представил глава ПФР Антон Дроздов на экономическом форуме в Финансовой академии при правительстве. Обнародованные им данные свидетельствуют о довольно неприглядном будущем российских пенсионеров.

Из презентации следует, что на протяжении будущих трех лет величина пенсии будет постепенно снижаться по отношению к прожиточному минимуму. И если выплаты по старости еще смогут оставаться выше уровня выживания, то социальные нет. Последние упадут ниже прожиточного минимума уже к 2018 году.

Так, согласно статистике за будущие три года пенсия по старости уменьшится по отношению к уровню выживания со 160 до 148 процентов. Например, в 2018-м году она составит 14 тысяч рублей при прожиточном минимуме в 9,3 тысячи.

При этом социальные пенсии в 2018-м году могут составить 9,1 тысяч рублей, что составляет 98 процентов от прожиточного минимума. Другими словами, пенсия упадет ниже уровня выживания. Правда, специалисты обнадеживают, что в 2019-м году появится положительная динамика. Но это случится, если позволит инфляция, сообщает careerist.ru.

Надо отметить, что в дальнейшем ПФР отказался от озвученной информации, а затем вообще удалил презентацию.