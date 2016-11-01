Вице-премьер правительства Ольга Голодец дала разъяснения, кто из пенсионеров получит в январе единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которой заменили вторую индексацию пенсий в 2016 году.

Право на выплату 5 тысяч рублей имеют пенсионеры, которые получают страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, уточнила Голодец. В свою очередь ее пресс-секретарь напомнил, что военные пенсионеры не входят в категорию граждан, которым полагается выплата. Средняя пенсия в системе Минобороны составляет 22751 рубль.

В первом полугодии все виды пенсий по линии ПФР были проиндексированы на 4%, что гораздо меньше уровня текущей инфляции. В будущем году правительство предлагает проиндексировать социальные пенсии всего на 2,6%.