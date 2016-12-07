Ученые определили размер хакасского метеорита

Эксперты уже смогли определить некоторые характеристики хакасского метеорита. О параметрах небесного тела рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

По словам Натана Эйсмонта, метеорит составлял примерно пятнадцать метров в диаметре. Также специалист отмечает, что он не был железным, а состоял, скорее всего, из камня или воды и камня, сообщает rg.ru.

Эксперты предполагают, что метеорит сгорел, не долетев до Земли. Их версию подкрепляют показания очевидцев. Свидетели происшествия вспоминают, что увидели метеорит около семи часов вечера, когда на улице было уже темно. В какой-то момент небо озарила яркая вспышка. Местность осветило, будто днем. Их слова подтверждает видео, выложенное в Сеть. В связи с этим можно предположить, что метеорит взорвался в атмосфере.