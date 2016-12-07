Нарушителям ПДД хотят дать возможность вернуть водительские права досрочно

Комитет по госстроительству Госдумы уже в декабре хочет рекомендовать парламентариям законопроект, касающийся досрочного возврата водительских удостоверений тем, кто их был лишен.

Документ предполагает, что нарушители ПДД смогут получить права на вождение машины по "УДО". Однако для этого необходим ряд условий. Должна пройти половина срока, на который было изъято удостоверение. Водитель должен возместить компенсацию за причиненный вред полностью или частично. Также ему необходимо доказать, что он раскаялся в содеянном и встал на путь исправления, сообщает izvestia.ru.

При этом возможности вернуть свои права досрочно будут лишены водители, которых задержали в пьяном виде. Также, если водителя вновь задержат за нарушение ПДД, предусматривающее лишение удостоверения, к новому сроку ему добавят тот, что был снят ранее.

Однако законопроект вызвал недовольство в МВД и правительстве. В частности есть мнение, что он может привести к росту коррупции. Ведь критерии, по которым определяется раскаяние и исправление водителя, довольно субъективны.