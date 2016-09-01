Сегодня вступили в силу новые правила получения водительских прав

С сегодняшнего дня в России в силу вступили новые правила получения водительских прав.

В ГИБДД РФ уточнили, что новый регламент устанавливает время, сроки, а также порядок проведения экзамена на водительские права, в частности, ожидание в очереди на сдачу экзамена не должно быть дольше пятнадцати минут - в противном случае отвечать придется инспекторам. Как сообщает ТАСС, сдавать испытание можно будет лишь в течение часа, а за каждый неверный ответ сдающим теорию придется ответить на пять дополнительных вопросов.

Отмечается также, что появился целый ряд новых билетов, в частности, вопросы на тему "опасное вождение". Что касается, практической части, то будущим водителям придется сдавать не три упражнения, а пять.

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