Экзамен на получение водительских прав станет сложнее

С первого сентября вводятся новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Это обусловлено многочисленными изменениями, внесенными в правила дорожного движения, поскольку условия экзамена не менялись в течение пятнадцати лет.

Теоретическая часть экзамена по-прежнему состоит из двадцати вопросов, однако теперь один неверный ответ добавляет пять дополнительных вопросов из того же блока, две - соответственно десять, а третья ошибка означает, что тест провален.

Практическая часть тоже станет сложнее. Теперь требуется выполнить пять из шести фигур, а поездка по городу станет длиннее на тридцать минут.

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