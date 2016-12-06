Стали известны имена погибших в Алеппо российских медсестер

Минобороны обнародовало имена российских медсестер, погибших 5 декабря в результате обстрела мобильного госпиталя в сирийском Алеппо. Женщины отправились в САР 30 ноября, на родине у них остались дети. Погибшим было около 40 лет.

Это старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова. Погибшие военные медсестры служили в военном госпитале в Биробиджане (Еврейская автономная область). Начальник госпиталя уже выехал в Москву за телами погибших, которые будут похоронены на родине 8-9 декабря.

Также получил тяжелые ранения врач-педиатр Вадим Арсентьев. Минувшей ночью он был доставлен вертолетом, оборудованным специальным медицинским модулем, на аэродром Хмеймим, где в медицинском отряде на авиабазе раненому была оказана высококвалифицированная помощь и проведена операция высокой сложности, после чего самолет Военно-транспортной авиации с необходимым медицинским оборудованием на борту, вылетел в один из центральных военных клинических госпиталей Минобороны России. Сейчас состояние российского врача оценивается как стабильное.

Министр обороны Сергей Шойгу распорядился оказать всю необходимую помощь семьям погибших военнослужащих-медиков, а также тяжело раненного профессора кафедры детских болезней Военно-медицинской академии им. Кирова Вадима Арсентьева.



