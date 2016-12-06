Минобороны: реакция МККК на гибель российских врачей в Алеппо весьма цинична

Министерство обороны России считает, что последние комментарии пресс-службы Международного комитета Красного креста по поводу гибели российских врачей в сирийском Алеппо являются весьма циничными.

В сообщении ведомства говорится, что российская сторона рассчитывала на уважение со стороны МККК к деятельности своих врачей в Алеппо и на жесткое осуждение деятельности боевиков "оппозиции".

Однако, как подчеркнули в Минобороны, РФ получила исключительно циничные комментарии, которые не соответствуют высокому статусу организации и говорят о равнодушии к совершенному преступлению. Данные слова произнес официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

В российском ведомстве добавили, что Международному комитету Красного креста, глава которого всего неделю назад посещал Минобороны России, известно, какую огромную помощь российская сторона оказывает мирным жителям Алеппо. В частности это касается и вопросов экстренной медицинской помощи. Именно поэтому подобная реакция организации удивительна для российского руководства.