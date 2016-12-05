Красный крест обвинил стороны сирийского конфликта в неспособности защитить медиков

Немногим ранее Минобороны России призвало международные гуманитарные организации, в том числе и Красный крест, осудить артиллерийский обстрел, которому подвергся военный госпиталь в Алеппо.

Как стало известно, Международный комитет Красного Креста (МККК) выступил с комментариями по поводу случившегося. По мнению организации, гибель в Алеппо двух врачей в результате попадания мины в госпиталь - прямое следствие неспособности сторон, участвующих в военном конфликте в Сирии, обеспечить защиту медперсонала. В организации заявили, что стороны конфликта должны прикладывать все возможные усилия, чтобы госпитали продолжали работать в условиях боевых действий, однако вместо этого не желают обеспечивать защиту медицинских работников и раненых.

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