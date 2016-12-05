Холдинг «РЖД» снижает цены на проезд поездами дальнего следования по России в самые популярные для поездок дни – 29, 30 и 31 декабря 2016 года.

Акция стартует 2 декабря и пройдет в 3 этапа:

-оформив билет ранее, чем за 21 день до даты отправления поезда, пассажиры смогут сэкономить 30% от стоимости проезда;

-в случае, если до отправления поезда остается от 20 до 11 дней, скидка составит 20%;

-купив билет за 10 дней до предполагаемой поездки, пассажир получит скидку в размере 10%.

Скидки будут распространяться на проезд на верхних полках вагонов купе и в вагонах с местами для сидения скоростных поездов 700-й нумерации формирования ОА «ФПК», курсирующих по России. Размер скидки определяется датой покупки билета.

В связи с увеличением пассажиропотока в период новогодних праздников и зимних школьных каникулПриволжский филиал АО «ФПК» назначает дополнительные рейсы поезду № 41/42 сообщением Волгоград - Астрахань.

В дополнительные рейсы поезд отправится 27 и 29 декабря 2016 года, а также 3 и 5 января 2017 года.

Из Волгограда поезд отправляется в 16:16 и прибывает в Астрахань в те же сутки в 22:30 по местному времени (в 21:30 по московскому времени); время в пути составляет 5 часов 14 минут. Из Астрахани поезд отправляется в 17:30 по местному времени (в 16:30 по московскому времени) и прибывает в Волгоград в этот же день в 21:53; время в пути – 5 часов 23 минуты.

В пути следования скорого поезда № 41/42 Волгоград – Астрахань предусмотрены остановки на станциях Волжский, Разъезд 85 км, Владимировка, Верхний Баскунчак и Харабалинская.