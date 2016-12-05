Студентке Карауловой, пытавшейся примкнуть к ИГ, продлили срок ареста

В понедельник, 5 декабря, стало известно, что бывшая студентка МГУ им. М.В. Ломоносова Варвара Караулова, которая пыталась примкнуть к террористической группировке "Исламское государство", запрещенной в России, останется под арестом.

Московский окружной военный суд принял решение оставить Варвару Караулову, ранее пытавшуюся сбежать в Сирию к боевикам ИГ, под арестом до 13 февраля будущего года, передает сегодня новостной портал Life. В настоящий момент экс-студентка МГУ находится в СИЗО "Лефортово", где она и останется.

Напомним, Караулова была арестована в октябре прошлого года, когда выяснилось, что девушка постоянно поддерживает связь с террористами.