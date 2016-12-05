Песенный флешмоб докатился до Крыма: вслед за Запорожьем, Одессой, Москвой, Донецком, Николаевом, Мариуполем и Липецком вчера пели в Алуште и Евпатории, пишет Милана Забелло в «АН-Крым».

Сейчас вся интрига в том, какой город последует дальше этому примеру. «Понятно, что есть те, кто заранее договорился. Но ведь массовку такую собрать сложно», - считает автор. И связывает распространение песенного флешмоба с объединяющей людей памятью об общей для русских и украинцев Родине – СССР. Том самом, который всеми правдами и неправдами, не считаясь с жертвами пытаются вытравить из сознания людей политики.

Песни советского времени, в том числе из кинофильмов, запрещённых ныне киевской властью, продолжают связывать людей вопреки идеологии. И если за этим действительно кроется инициатива президента РФ Владимира Путина, как утверждают украинские власти, то этим можно гордиться, считает Забелло.