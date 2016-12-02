Порошенко заявил о необходимости “окончательно похоронить” СССР

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что СССР до сих пор не прекратил свое существование и в настоящее время Украина борется за то, чтобы окончательно его похоронить.

Такое мнение украинский президент высказал, выступая на форуме, приуроченном к 25-летию признания Польшей независимости Украины. В ответ на слова своего польского коллеги Анджея Дуды о прекращении существования СССР, Порошенко заявил, что на самом деле это не так. По словам украинского лидера, Советский Союз до сих пор продолжает жить, но уже в умах граждан, и Украина в настоящее время ведет борьбу за то, чтобы окончательно уйти от своего советского прошлого.

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