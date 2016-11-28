В популярном флэшмобе поучаствовал московский метрополитен

В московском метрополитене состоялся популярный во всем мире флешмоб под названием Mannequin challenge.

В мероприятии, которое состоялось 26 ноября, приняли участие не только пассажиры подземки, но и ее сотрудники. В пресс-службе московского метро уточнили, что флешмоб прошел в субботу на станции "Лесопарковая" и вызвал большой ажиотаж. Суть challenge заключается в том, что внезапно все люди замирают, а двигается только человек с камерой.

В ролике, о котором идет речь, снялись машинисты, кассиры, полицейские, дежурный по станции, сотрудники Службы безопасности метро, а также Центра обеспечения мобильности пассажиров, передает ТАСС.