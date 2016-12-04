В интернете набирает популярность видео спасения котенка на одной из оживленных дорог Новосибирска – улицы Ипподромской. Ролик не оставил равнодушными людей со всей России, а спаситель стал национальным героем.

Пользователи соцсетей отмечают, что спасение котенка произошло раньше 3 декабря, когда ролик появился в сети, так как на обочинах почти нет снега. На видео, которое выложено на YouTube, автомобиль движется по Ипподромской и на пересечении с улицей Военная перед машиной пытается перебежать дорогу котенок.

От верной гибели животное спасает водитель автомобиля, который и сам изрядно рискует. Но все закончилось благополучно.