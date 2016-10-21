При попытке спасти котенка в Москве разбился человек

Сегодня стало известно, что на северо-востоке Москвы произошло страшное происшествие.

Мужчина, согласно последней информации, разбился насмерть, выпав из окна, в ходе попытки спасти котенка. Как сообщает телеканал "ТВ Центр", 37-летний москвич вышел на балкон, чтобы достать маленького питомца, однако в какой-то момент потерял равновесие и сорвался вниз.

Уточняется, что мужчина упал с высоты седьмого этажа и скончался на месте от полученных травм. В настоящий момент уточняются обстоятельства трагедии.