Трамп озадачил всех своим костюмом на тематической вечеринке

Тематическая вечеринка в престижном районе Нью-Йорка носила название «Злодеи и герои». Ежегодное традиционное мероприятие проводили главные спонсоры Трампа по его предвыборной кампании - семейство Мерсеров.

Трамп появился на костюмированном балу без своей супруги и детей, одетый в темный костюм при галстуке, передают РИА Новости.

Когда Дональда спросили, почему он не переоделся, то Трамп отверг претензии: «Я пришел в костюме самого себя», - сказал 45-й президент США.

При этом сопровождающие Трампа лица – старший советник Стив Бэннон и советник Келлиэнн Конуэй, были в нарядах, - Конуэй, например, предстала перед собравшимися в образе Суперженщины.