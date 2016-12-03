Медведев поручил кабмину разобраться с задолженностью по зарплатам

Российское правительство примет меры для погашения задолженности по зарплатам. Соответствующее поручение своим подчиненным дал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Как следует из сообщения на официальном сайте правительства РФ, министерства проведут оценку ситуации с выплатой зарплат в различных сферах экономики и предпримут действия, направленные на погашение имеющейся задолженности. Ведомства должны выполнить поручение премьер-министра до 25 января следующего года.

Задержка зарплат, по мнению Дмитрия Медведева, в настоящее время является серьезной проблемой. По данным на конец ноября, совокупная задолженность работодателей перед работниками составляла около 4 млрд рублей.

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