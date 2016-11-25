Медведев потребовал, чтобы россияне получали зарплату в срок

В пятницу, 25 ноября, российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в стране есть серьезная проблема - задержка зарплат.

Политик высказался по поводу этого вопроса, волнующего множество россиян. По мнению Медведева, люди должны получать свою зарплату в срок - это аксиома. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные премьера, в масштабах экономики цифра, относящаяся к задержке выплат, составляет 4 млрд рублей.

Кроме того, Дмитрий Медведев призвал губернаторов взять выплату задолженностей по зарплатам под свой личный контроль и отметил, что принятых ранее мер недостаточно.