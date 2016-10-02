В России стали строже правила выплаты зарплаты

Работодатели России с начала этого месяца должны будут выплачивать зарплаты работникам строго раз в две недели. С этого дня вступили в силу сразу несколько поправок в трудовое законодательство.

С 1 октября задержка зарплат и незаключение трудовых договоров с работниками будут строго наказываться. Вводится административная ответственность, если размер заработной платы оказывается ниже МРОТа. За такое нарушение в первый раз работодатель заплатит от 10 до 20 тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели от 1 до 5 тысяч рублей, юридические лица – от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении придется платить уже больше.

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