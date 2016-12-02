На место крушения космического "грузовика" "Прогресс-МС-04" уже выехали спецслужбы. Предполагается, что обломки упали на землю примерно в шестидесяти километрах от города Кызыл в Туве.

Роспотребнадзор попытался оценить, может ли случившееся представлять радиационную или химическую угрозу для людей. Специалисты считают, что, скорее всего, нет. По их мнению, вредные вещества, по всей видимости, сгорели в атмосфере, не успев достигнуть земли, сообщает ria.ru.

Напомним, что космический аппарат потерпел крушение на высоте около двухсот километров. На данный момент сообщений о каких-либо разрушениях на земле, а также человеческих жертвах не поступало.