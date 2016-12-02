Упавший космический грузовик «Прогресс МС-04» нес на борту порядка 2,5 тонн различных грузов, от топлива до воздуха космонавтам на орбите. Корабль потерпел крушение, и есть версия причин этого ЧП.

Пока не будет полных данных телеметрии, эксперты не смогут назвать точную причину крушения «Прогресса», но первая версия уже есть, передает РИА Новости.

По мнению специалистов, грузовик мог упасть из-за несоблюдения норм и правил при сборке двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У». Именно с двигателя перед падением пропала полностью телеметрическая информация.

На данный момент эта версия падения является основной. Эксперты планируют провести стендовое моделирование ситуации с двигателем РД-0110 и сделать окончательный вывод.

Сообщается, что в случае подтверждения версии с халатностью руководство завода примет соответствующие кадровые решения и все собранные производителем двигатели пройдут дополнительное тестирование. Разработчик двигателя РД-0110 - КБ Химавтоматики (Воронеж).