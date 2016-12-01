В Санкт-Петербурге будут судить мужчину, выбросившего собаку с девятого этажа

Приступ агрессии может весьма дорого обойтись 33-летнему жителю Санкт-Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. В скором времени мужчина окажется на скамье подсудимых.

Предполагаемого злоумышленника подозревают в жестоком обращении с животным, а также в том, что он незаконно ворвался в чужое жилище. Как стало известно следствию, мужчине пришлась не по душе собака, которая принадлежала его соседке по коммунальной квартире. Когда девушки не было дома, он ворвался в ее комнату и избил пса до смерти. От полученных травм шпиц скончался, сообщает life.ru.

Мужчина взял труп собаки и вышвырнул его с девятого этажа. Пес упал на одну из машин, припаркованных около дома. От удара на автомобиле осталась вмятина. В связи с этим подозреваемый может также ответить за порчу чужого имущества.