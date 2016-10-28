Обезглавленный студент был убит из-за хабаровских живодёрок?

Убийство в Комсомольске-на-Амуре 19-летнего студента авиатехникума Артёма Шустова, которому отрезали голову, обрастает новыми версиями, хотя подозреваемый Никита Р. уже найден и признался в содеянном.

Пользователи соцсетей обнаружили, что покойный был подписан на страницу самой откровенной несовершеннолетней хабаровской живодёрки во "ВКонтакте", где она фигурировала под именем Кристина Конопля. И предположили, что необъяснимое с точки зрения здравого смысла обезглавливание Артёма было ритуальной казнью сектантами-сатанистами, поддерживающими задержанных садисток. Анонимный пользователь утверждает, что именно погибший студент был тем, кто «слил» информацию на всеобщее обозрение, а возможно, и организовал опрос на Change.org.

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