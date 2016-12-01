Ильдар Дадин будет полгода жить в отдельной камере

Сегодня уполномоченный по правам человека в Карелии Александр Шарапов заявил, что оппозиционный активист Ильдар Дадин проведет полгода в одиночной камере после серьезной драки с сокамерником.

Инцидент между заключенными произошел 16 ноября - мужчины подрались из-за кипятильника. Дадин получил ссадину на губе, а второй участник конфликта - множественные травмы головы. Согласно данным Шарапова, после драки администрация колонии объявила обоим дисциплинарные взыскания в виде перевода в помещения камерного типа, передает ТАСС.

Ранее Ильдар Дадин написал своей супруге письмо, в котором рассказал о пытках и издевательствах в колонии. Позже он от своих слов отказался.