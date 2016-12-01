Путин высказался о строительстве Крымского моста

В четверг, 1 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием высказался о строительстве моста через Керченский пролив.

Сооружение моста, по словам российского лидера, в настоящий момент идет по графику. Путин уточнил, что необходимое внимание будет уделено не только возведению объекта общенационального значения - Крымского моста, но также и строительству федеральных трасс.

Президент РФ напомним, что сейчас и в Москве, и в Санкт-Петербурге проходят масштабные работы по совершенствованию дорожной сети. Со следующего года планируется начать аналогичные проекты в других крупных городах.