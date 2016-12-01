Путин потребовал в течение года настроить налоговую систему

Выступая сегодня с очередным посланием перед Федеральным собранием, российский лидер Владимир Путин призвал отрегулировать налоговую систему в течение слеюущего года.

Президент поставил перед парламентариями задачу в течение года рассмотреть соответствующие предложения по настройке налоговой системы страны. Кроме того, по мнению российского лидера, принять поправки в Налоговый кодекс страны необходимо до начала 2018 года.

Путин напомнил, что налоговая система страны должна быть направлена на стимулирование деловой активности граждан, поэтому необходимо рассмотреть расширение возможностей, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

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