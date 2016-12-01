Путин рассказал, в чем состоит суть политики России

Сегодня, 1 декабря, президент России Владимир Путин обращается с очередным посланием к Федеральному собранию. В новейшей истории страны это мероприятие стало 23-м по счету и 13-м лично у Путина.

В своей речи президент подчеркнул, что политика России направлена в первую очередь сбережение главного богатства страны - ее граждан. Именно поэтому так много внимания уделяется традиционным ценностям, поддержке семьи. Кроме того, огромное значение имеют программы здравоохранения и экологии, развития образования и культуры, реформы в социальной сфере.

Президент также пообещал продолжать курс на развитие демократической политической системы.

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