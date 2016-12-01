Путин потребовал не жадничать

В четверг, 1 декабря, президент Российской Федерации в ходе своего выступления перед Федеральным собранием потребовал всеми силами оказывать поддержку волонтерской деятельности, благотворительным фондам и НКО.

Выступая перед Федеральным собранием, Путин подчеркнул, что ключевой приметой нашего времени является широкое вовлечения общества в благотворительность. Иногда, по словам российского президента, удивительно, как люди с невысоким достатком откликаются на просьбы о поддержке нуждающихся.

Глава государства попросил не жадничать и поручил Общественной палате и АСИ вплотную заняться системной поддержкой волонтерской деятельности и держать данные вопросы на особом контроле.