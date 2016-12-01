Жители Ялты спасли кота, которому не пожелали помогать сотрудники МЧС

В минувшую среду жители Ялты самостоятельно спасли домашнего кота, которому не пожелали помогать сотрудники МЧС.

Животное выбежало из дома и залезло на двадцатиметровый тополь, откуда не смогло спуститься. Хозяйка кота через сутки попросила о помощи бойцов МЧС, однако они заявили, что им официально запрещено заниматься такими работами. Тогда ялтинцы решили своими силами найти спецтехнику для высотных работ и спасти несчастного, который начал жалобно мяукать.

Как сообщает корреспондент «Аргументов недели – Крым», после поста расстроенной женщины в социальной сети к месту происшествия приехал житель Ялты по имени Сергей Ярцев. Он договорился с представителями строительно-монтажной фирмы ООО "Белуга", вследствие чего они предоставили ему машину с подъемной стрелой для спасения кота по кличке Вольт. Питомец испугался и залез еще выше, поэтому спасателям пришлось отпилить ветку, на которой он сидел, и поймать животное в простыню. Операция завершилась благополучно.