Хабаровские живодерки стали кумирами для подростков

Похоже, у хабаровских живодерок появились поклонники. Как стало известно, две школьницы в возрасте 14 и 15 лет не только заявили, что восхищаются задержанными девушками, но и стали подражать им.

Хабаровские подростки разместили в соцсетях фотографии котенка и написали, что убили его. На самом деле они не отважились на это. Школьницы просто покрасили тело и голову животного красной краской, сообщает lenta.ru.

При этом девушки не поскупились на провокационные заявления и не постеснялись писать матом. Видимо, для убедительности они заявили, что ищут новую жертву. На данный момент следствие проводит проверку данных действий школьниц.