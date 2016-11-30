На Поклонной горе в столице появится самая большая в мире елочная игрушка

Уникальную елочную новогоднюю игрушку соберут в Москве. Огромный шар установят на Поклонной горе. Сообщается, что данная светодиодная скульптура вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире.

Внутри шара расположится танцевальная площадка. Причем, она будет доступна для всех. Что касается музыкальной программы, то она обещает быть разнообразной. Правда, большую часть композиций планируется посвятить новогодней и зимней тематике, сообщает ria.ru.

Также стало известно, что елочный шар достигнет в диаметре семнадцати метров. При этом он будет состоять из более, чем двадцати тысяч лампочек. Они смогут менять цвет в зависимости от звучащей музыки. Также с помощью светодиодов на поверхности шара будут появляться различные узоры.