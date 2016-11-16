Эксперты сообщили, кому из россиян грозит увольнение под Новый год

Неутешительные прогнозы дают аналитики. По их данным, до конца года грядет новая волна увольнений, как в госсекторе, так и в коммерческих предприятиях. И виной этому не только кризис.

Так, сообщается, что до Нового года могут лишиться рабочих мест свыше 136 000 жителей страны. Около пятидесяти тысяч предприятий планируют увольнять сотрудников в связи со своей ликвидацией или сокращением штата.

Прежде всего, под удар попали чиновники и финансисты. Первых могут уволить в количестве более, чем сорок пять тысяч человек. Данные по вторым несколько ниже - увольнение грозит почти сорока тысячам сотрудников. Также планируется, что уменьшение рабочих мест произойдет и на ключевых предприятиях. Там могут сократить более двадцати тысяч сотрудников, сообщает life.ru.

Если численность чиновников сокращают по указу президента, то на остальные сферы влияет кризис. Также к выводу человеческих ресурсов приводит автоматизация процессов.

Эксперты отмечают, что действие кризиса со временем ослабнет, и ситуация начнет стабилизироваться. Чего не скажешь о процессах автоматизации. Они будут влиять на рынок труда все активнее.