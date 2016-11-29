МИД РФ: ответственность за последствия расширения санкций ляжет на Канаду
29 ноября 2016, 19:25 [ «АН-онлайн» ]
Россия ответила на расширение Канадой санкций в отношении нашей страны. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данные действия не останутся без ответа.
Как сообщается, в ведомстве расценили шаги, которые предприняла Канада, как недружественные по отношению к России. Было отмечено, что в очередной раз Оттава пошла на поводу у действующего руководства США. Также в ведомстве поставили под сомнение ранее озвученные Канадой намерения налаживать диалог с Москвой. Также МИД РФ отметил, что действия Оттавы, наоборот, еще больше усложнят отношения с Россией, сообщает ТАСС.
Помимо этого ведомство предупредило, что за все последствия данных шагов будет нести ответственность Канада. Напомним, что Оттава расширила антироссийский санкционный список, в который включила еще пятнадцать граждан РФ. Как сообщила канадская стороны, данная мера была предпринята из-за ситуации на Украине.