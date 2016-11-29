Дроздов сдержал слово, данное сбитой им женщине

После того, как популярный телеведущий Николай Дроздов совершил наезд на женщину около своего дома, он пообещал, что не оставит ее без своего внимания. И сдержал слово.

Популярный телеведущий навестил пострадавшую в больнице. Причем Николай Дроздов приехал не один и не с пустыми руками. Телеведущий вместе со своей супругой привези для пострадавшей подарки, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что ДТП произошло около дома, где живет телеведущий. По словам Николая Дроздова, он допустил оплошность. Телеведущий нажал на педаль газа вместо тормоза. В итоге женщина серьезно пострадала.