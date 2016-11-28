Знаменитый телеведущий Николай Дроздов сбил женщину на дороге в Москве

В понедельник, 28 ноября, знаменитый российский телеведущий 78-летний Николай Дроздов, находясь за рулем автомобиля "Сузуки - Гранд Витара", сбил 53-летнюю женщину.

Инцидент произошел в Москве на улице Островитянова у дома номер 27. Николай Дроздов сообщил, что женщина появилась перед капотом его машины внезапно - он хотел экстренно затормозить, но перепутал педали.

Как сообщает портал Life, телеведущий незамедлительно выбежал из автомобиля и попытался помочь пострадавшей. Вскоре на место происшествия прибыла бригада "скорой помощи", врачи которой диагностировали у женщины перелом костей таза и обеих костей вертлужной впадины слева.