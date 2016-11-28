Николай Дроздов признал себя виновником ДТП и обещал навестить пострадавшую

78-летний телеведущий Николай Дроздов на своем автомобиле Suzuki Grand Vitara в воскресенье сбил 53-летнюю прохожую на нерегулируемом переходе на улице Островитянова в Москве. Он тут же вызвал ей скорую помощь и дождался приезда правоохранителей.



Дроздов не отрицает своей вины, хотя и говорит, что ездит очень осмотрительно. У телеведущего отобрали права, а в среду он должен явиться в полицию. Детали аварии разнятся: по одной информации ведущий программы "В мире животных" от неожиданности перепутал педали газа и тормоза, когда понял, что наехал на женщину, по другой – он задел ее крылом машины.



По словам виновника ДТП, у пострадавшей нет к нему претензий. «Она мне только что звонила, очень любезно разговаривала со мной. Просила не переживать. Речь о возбуждении дела не шла. Сказала, что все более или менее в порядке. Я буду ей во всем помогать», — поделился Дроздов с РБК.



В ближайшее время он намерен навестить пострадавшую вместе женой в ГКБ №31, куда она была госпитализирована с переломом тазовых костей.





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