Кремль ответил на предложение Хирурга об изменении герба РФ

Во вторник, 29 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о просьбе байкера Хирурга насчет смены герба РФ.

В Кремле отметили, что такого предложения от байкера Хирурга в администрацию президента России пока не поступало. Песков добавил, что смена государственной символики является чрезвычайно объемной темой, которая подлежит крайне весомой аргументации, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее глава байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой добавить к гербу государства ряд советских символов: звезду Победы и колосья.