Александр Залдостанов, более известный как Хирург и лидер байк-клуба «Ночные волки» не смог ответить журналистам, к какому клубу принадлежат мотоциклисты, устроившие «голый заезд» по Москве минувшей ночью.

Но при этом Хирург продолжил риторику с худруком "Сатирикона" Константином Райкиным, передает НСН. Байкер предположил, что мотоциклисты, возможно, являются непонятыми художниками и устроили перформанс, который многим непонятен.

Залдостанов также высказал версию, но уже более серьезно, что ночные нудисты на мотоциклах просто ехали из бани. Принадлежность байкеров к какому-то клубу Хирург уточнить не смог, поскольку те были в масках. Но Хирург обещал выяснить, кто это был.

Напомним, ранее Хирург излишне эмоционально высказался против выступления Райкина относительно цензуры в России. По мнению Залдостанова, цензура просто необходима. Очевидно, Хирург имел ввиду таких вот «голых художников», как московские байкеры той ночью.